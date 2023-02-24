На трассе Пермь-Екатеринбург из-за столкновения двух грузовиков начался пожар Поделиться Твитнуть

Вечером 23 февраля на 67 км федеральной трассы Пермь — Екатеринбург (Кунгурский округ) произошло дорожно-транспортное происшествие с участие двух большегрузов MAN и КАМАЗа NEO. Об этом сообщили очевидцы в соцетях и выложили видео происшествия.

На кадрах видно, что после столкновения с полуприцепом грузовика MAN кабина КАМАЗа сильно деформировалась и загорелась. Огнём полностью был уничтожен тягач и полуприцеп с грузом. Сообщается, что водитель «чудом остался жив и невредим».

Водители сообщают, что из-за происшествия на трассе образовалась многокилометровая пробка.

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