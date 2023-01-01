Елена Синица Жители Мотовилихинского района Перми жалуются на несанкционированную свалку под окнами Общий объём отходов на участке почти 7 тысяч кубометров Поделиться Твитнуть

Жители микрорайона Архиерейка в Мотовилихинском районе уже не первый год жалуются на несанкционированную свалку прямо у них под окнами. Жители утверждают, что обращения в различные инстанции не помогают. Об этом пишет ВЕТТА.

Как сообщили в краевой инспекции по экологии, общий объём отходов на участке почти 7 тыс. куб. м. Площадь загрязнения 4 га. Участок с отходами находится в частной собственности. Рядом — леса, через лог лыжная база «Динамо».





В то же время, в администрации района говорят, что владельца участка уже трижды штрафовали, но вот кто складирует здесь мусор, установить не получилось.





Инспекция по экологии обязала владельца участка ликвидировать свалку до 1 октября 2023 года.

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