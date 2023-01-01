Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В выставочном центре «Пермь Экспо» открылась ярмарка народных промыслов Утверждается, что на площадке одновременно работает 400 мастеров Поделиться Твитнуть

Влад Нелюбин

«Промыслы. ПроСмыслы» (0 +) – новая инкарнация выставки народных промыслов, которую на протяжении 17 лет проводило выставочное объединение «Пермская ярмарка». В нынешнем году ситуация вокруг организатора события изменилась: «Пермская ярмарка», утратив собственную выставочную площадку в Перми, активно двинулась осваивать другие регионы и сменила рабочий бренд на «Pro Expo». Выставочные проекты, которые компания по-прежнему проводит в Перми, тоже видоизменились и сменили названия: «Арт-Пермь» станет художественным салоном «Понаехали», а ярмарка народных промыслов обзавелась заголовком «Промыслы. ПроСмыслы» и куратором – театральным и фестивальным режиссёром Владимиром Гурфинкелем.





Открывшаяся 22 февраля в выставочном центре «Пермь Экспо» ярмарка показала, что кураторство Гурфинкеля сказалось в основном на подаче события и гораздо меньше – на формате и содержании. В качестве слогана было предложено «Уважая вчера, любя сегодня, приближая завтра», что можно приблизительно расшифровать как «народное творчество прошлого, настоящего и будущего», но, как и положено коммерческой выставке-продаже, настоящее в этой триаде отчётливо доминирует.

Влад Нелюбин





За «прошлое» отвечает оригинально оформленная экспозиция предметов из коллекций Пермского краеведческого музея: у входа посетителей встречает инсталляция из исторических орудий труда, поделённая на «Мир мужчины», «Мир женщины» и «Мир детства». За «будущее», очевидно, ответственна пермская компания Bigo.Land с её гигантскими конструкторами, из которых дети могут сделать оригинальные велосипеды, самокаты, снегокаты и прочие развлекательные транспортные средства. На ярмарке дают на них покататься; они действительно ездят и выглядят очень круто. Больше ничего из «будущего» на открытии замечено не было. Обещаны дефиле молодёжных брендов одежды, но их, очевидно, не так-то просто застать.





Зато «настоящего времени», как всегда, предостаточно: златоустовские кинжалы, елецкое кружево, оренбургские шали, тюменские сыры, восточные сладости и белорусские колбасы – всё как всегда.





Как обычно, основная экспозиция разделена на секции муниципальных округов Пермского края, каждый из которых представляет собственные сувенирные линейки и изделия местных мастеров, как традиционные, так и оригинальные. В Ординском округе доминируют камнерезы, в Бардымском – вышитые тюбетейки и чакчак, в Кудымкарском – вышитые традиционные пояса и полотенца, а вот среди сувениров из Кунгурского округа есть, например, авторские панно художницы Виктории Ушаковой, выполненные из дрифтвуда – дерева, вынесенного на берег Сылвы в селе Насадка.





В особый сегмент выделены стенды народных мастеров Пермского края, сумевших создать собственные бренды, такие как, скажем, «Вязовские пряники» из Кунгура.





Многие мастера прямо на рабочих местах создают что-то новое – ткут, лепят, вырезают, расписывают. Утверждается, что одновременно на площадке находится более 400 мастеров, но невооружённым глазом этого, честно говоря, не видно.





В центре площадки находится зона мастер-классов, отсюда же регулярно стартуют экскурсии по выставке, а левая часть зала отдана фестивалю лоскутного шитья, который нынче не так ярок и изобилен, как в прежние годы, но всё же радует глаз оригинальными покрывалами, панно и множеством аксессуаров, от сумок до часов, украшенных стёгаными картинами.

Влад Нелюбин





Кроме прочего, в эти дни на «Пермь Экспо» можно купить сувениры к 300-летию Перми: стационарный магазин с этой продукцией пока всё ещё не открылся, так что толстовки и свитшоты с цифрой 300 активно изучаются гостями ярмарки. На этом же стенде продаётся «пермский плюшевый» – игрушечный медведь, ставший призёром всероссийского конкурса «Туристический сувенир».





Главное, что привнесло в организацию ярмарки кураторство Гурфинкеля – это оформление площадки, созданное театральной художницей Ирэной Ярутис: огромные, под потолок, плоские фигуры Масленицы и оригинальная фотозона – гнездо с разноцветными яйцами. Больше подошло бы, наверное, для Пасхи, но всё равно пользуется популярностью у посетителей.

Влад Нелюбин





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