Елена Синица Суд признал незаконным отказ пермской мэрии в проведении митинга памяти Бориса Немцова Митинг планировался у памятника Жертв политических репрессий на Егошихинском кладбище Поделиться Твитнуть

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Ленинский райсуд признал незаконным отказ администрации Перми в согласовании митинга памяти Бориса Немцова. Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на лидера пермского отделения ПАРНАС Михаила Касимова.

Теперь пермская мэрия должна повторно рассмотреть заявление на согласование митинга. Однако возможно, что мэрия вновь откажет в проведении митинга у памятника Жертв политических репрессий на Егошихинском кладбище.

В том случае, если будет получен отказ, активисты вместо митинга возложат цветы в память о Немцове.

Активисты подали в суд на мэрию из-за того, что им отказали в согласовании митинга на кладбище. При этом власти не предложили другие площадки для проведения мероприятия.

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