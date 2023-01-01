Елена Синица В Перми на торги выставят семь участков под многоквартирные и частные дома Торги запланированы в марте Поделиться Твитнуть

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Как сообщили в городском департаменте земельных отношений, в марте состоятся три открытых аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков. Всего будет распределено семь участков общей площадью 24,4 тыс. кв. м.

Так, две площадки выставят на торги под строительство многоквартирных домов. Речь идёт об участках по адресам: Белозёрская, 10а и Вильямса, 5а. По первому адресу возможно строительство многоквартирного дома высотой до шести этажей. Площадь участка составляет 14 267 кв. м. Срок аренды — 8 лет и 8 месяцев.

На ул.Вильямса также можно построить жилой дом до шести этажей. Площадь участка составляет 4 704 кв. м. Арендовать площадку под строительство жилья можно сроком на 5 лет и 6 месяцев.

Кроме этого, будут выставлены три участка под индивидуальное жилищное строительство, а ещё участки под автостоянку и склады. Чтобы принять участие в открытых аукционах, необходимо подать заявление и пакет документов не позднее, чем за неделю до даты проведения торгов.

Аукционы на право заключения договоров аренды состоятся 16, 23 и 30 марта.

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