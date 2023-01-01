Елена Синица Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин наградил отличившихся участников СВО Государственные награды получили два жителя Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Вчера, 22 февраля, в Перми состоялся патриотический митинг-концерт региона. В частности, в нем приняли участие ветераны боевых действий, представили общественных организаций, а также участники СВО и их семьи. В ходе мероприятия губернатор края Дмитрий Махонин вручил награду отличившимся прикамцам, принимавшим участие в СВО. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Служить Отечеству — непростая и очень ответственная работа. Она требует мужества, храбрости, преданности интересам России и ее жителям. Мы гордимся, что в Пермском крае много достойных земляков, на которых можно положиться», — отметил губернатор.

Также глава региона вручил государственные награды двум жителям региона за участие в специальной военной операции. Орден мужества был присвоен Владимиру Андрееву, медаль «За отвагу» — Сергею Шуткину.

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