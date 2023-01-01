Андрей Стрельцов
«Молот» уступил во втором матче плей-офф
Счёт в серии до четырёх побед между пермским и красноярским клубами сравнялся
В Красноярске в среду, 22 февраля, прошёл второй матч 1/8 финала хоккейного Кубка Петрова. «Молотобойцы» не сумели повторить вчерашний успех и уступили хозяевам 0:4.
Напомним, днём ранее «Молот» был сильнее соперника, забив две безответные шайбы.
Таким образом, счёт в серии до четырёх побед одной из команд сравнялся и стал 1:1. Следующий поединок команды проведут 25 февраля в Красноярске.
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