Андрей Стрельцов «Молот» уступил во втором матче плей-офф Счёт в серии до четырёх побед между пермским и красноярским клубами сравнялся Поделиться Твитнуть

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В Красноярске в среду, 22 февраля, прошёл второй матч 1/8 финала хоккейного Кубка Петрова. «Молотобойцы» не сумели повторить вчерашний успех и уступили хозяевам 0:4.

Напомним, днём ранее «Молот» был сильнее соперника, забив две безответные шайбы.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед одной из команд сравнялся и стал 1:1. ​ Следующий поединок команды проведут 25 февраля в Красноярске.

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