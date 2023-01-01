В Перми комсомольцы провели пикет за повышение стипендий Поделиться Твитнуть

ВКонтакте

Пермские комсомольцы в Парке камней провели пикет с требованием поднять стипендии до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Во время протестной акции молодые коммунисты собирали подписи для обращения к министру образования и науки Пермского края.

Протестующие отметили, что сейчас размер стипендии в самом крупном вузе Прикамья составляет 2438 руб. При этом МРОТ в Пермском крае — 16 242 руб. Поэтому студенты ищут подработки, которые часто не связаны с получаемой специальностью. В конечном итоге всё это негативно сказывается на качестве получаемого образования.

На акцию комсомольцы в качестве наглядного примера принесли 120 упаковок лапши быстро приготовления — именно столько может позволить себе купить студент на размер текущей стипендии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.