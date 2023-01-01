В ходе спецоперации на Украине погибли два жителя Частинского округа
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В ходе СВО на территории Украины погибли два жителя Частинского муниципального округа Пермского края, об этом сообщили в окружной администрации.
Максим Соколов 1998 г.р. жил в селе Пихтовка. У него остались сестра и мать.
Василий Атарских проживал в селе Ножовка. Вдовой осталась жена и сиротами трое детей.
«Скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении чиновников.
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