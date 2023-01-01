Елена Синица
На улице Сибирской в Перми ограничат движение 23 февраля
Движение будут останавливать каждые 15 минут
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В Перми 23 февраля будет временно ограничено движение транспорта по улице Сибирской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Поясняется, что ограничение связано с прохождением караула Юнармейского Поста №1 к месту несения вахты от «Дома офицеров» до Мемориалу Уральскому добровольческому танковому корпусу»
Уточняется, что 23 февраля с 12:00 до 16:00 с интервалом каждые 15 минут будет временно приостанавливаться движение транспорта по улице Сибирской в районе дома №59 (Дом офицеров).
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