Елена Синица На улице Сибирской в Перми ограничат движение 23 февраля Движение будут останавливать каждые 15 минут Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 23 февраля будет временно ограничено движение транспорта по улице Сибирской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Поясняется, что ограничение связано с прохождением караула Юнармейского Поста №1 к месту несения вахты от «Дома офицеров» до Мемориалу Уральскому добровольческому танковому корпусу»

Уточняется, что 23 февраля с 12:00 до 16:00 с интервалом каждые 15 минут будет временно приостанавливаться движение транспорта по улице Сибирской в районе дома №59 (Дом офицеров).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.