Максим Артамонов В Перми в микрорайоне Ива-1 построено 20 жилых многоквартирных домов Застройщик обещает закончить комплексное освоение территории в 2024 году Поделиться Твитнуть

Выезд из микрорайона Ива-1

Константин Долгановский

Договор комплексного освоения территории микрорайона Ива-1 продлён до 2024 года. К этому времени застройщик, компания «Девелопмент-Юг», должна будет создать социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру. Об этом на заседании комитета о пространственному развитию и благоустройству гордумы рассказала начальник департамента градостроительства и архитектуры Перми Мария Норова.



Чиновница пояснила, что на сегодняшний день в микрорайоне Ива-1 застройщик построил 20 домов общей площадью более 280 тыс. кв. м. Сейчас строятся ещё семь (общая площадью — 333 тыс. кв. м.).



«В настоящее время в соответствии с договором застройщик уже передал в муниципальную собственность два детских сада на 300 и 350 мест. Оба сада функционируют. Сад на 350 мест был передан в прошлом году», — рассказал Норова.

Чиновница добавила, что также передана поликлиника, рассчитанная на 400 посещений в смену. Помещения учреждения изначально были переданы в собственность города, а в конце 2022 года перешли в собственность региона для предоставления медицинских услуг.



Кроме этого, муниципалитету передано помещение для администрации района и другие объекты. Таким образом, застройщик выполняет взятые обязательства по возведению жилья и социальной инфраструктуры.



Ранее стало известно, что в сентябре этого года застройщик намерен передать властям Перми новый корпус лицея №10 в ЖК «Погода». Чиновники планируют направить 91 млн 728 тыс. руб. на закупку оборудования, средств обучения, инвентаря и мебели для этой школы.



Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.