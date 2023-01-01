Елена Синица В Прикамье осудят братьев-закладчиков Было изъято свыше 11 кг наркотиков Поделиться Твитнуть

В Пермском крае перед судом предстанут братья-закладчики. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как рассказали в ведомстве, в Березниках задержали мужчину, у которого изъяли телефон с информацией о расположении тайников-закладок с наркотическим средством. По указанным координатам полицейские нашли в снегу 13 свёртков наркотиков. Кроме этого, в авто у мужчины изъяли ещё 78 свёртков.

Позднее выяснилось, что задержанный занимался сбытом наркотических средств через тайники-закладки совместно с братом.

Общая масса изъятых из оборота наркотических средств составила 11,4 кг.

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