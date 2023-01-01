Елена Синица Погибшие бойцы ЧВК «Вагнер» из Пермского края получат посмертное помилование Это необходимо для обеления памяти о человеке Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

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Погибшие в ходе СВО бойцы ЧВК «Вагнер» получат посмертное помилование. Об этом изданию 59.ru рассказали в пермском отделении ЧВК «Вагнер».

«Ему всё равно, но родственникам, пусть это звучит немного нетактично в данной ситуации, будет приятно: это обеление памяти о человеке», — отметил представитель ЧВК.

Также собеседник издания пояснил, что помилование подписывает президент. После этого добровольца, как и других военных, признают участником боевых действий, а это в свою очередь даёт определённые преференции родственникам. В большей степени это касается льгот для детей.

«После помилования ребёнок может не знать или не рассказывать, что отец был судимый. Он будет считаться военнослужащим РФ, который погиб при исполнении воинского долга, а не каким-то там преступником из мест лишения и с судимостью», — сказал он.









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