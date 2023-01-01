Предприятия малого и среднего бизнеса Пермского края нарастили объёмы кредитования Поделиться Твитнуть

В 2022 году малым и средним предприятиям (МСП) Пермского края выданы банковские кредиты на сумму более 142 млрд руб. (+3% по сравнению с 2021 годом). Об этом сообщили в Пермском отделении Банка России.

При этом совокупная кредитная задолженность субъектов МСП за год выросла на 16% и к концу периода превысила 94 млрд руб.

Как отметил управляющий отделением банка Алексей Моночков, доступность кредитования способствовала адаптации предприятий МСП к работе в условиях санкционных ограничений, а благодаря программам поддержки, предприниматели получают кредиты на льготных условиях, направляют средства на оборотные и инвестиционные цели, а также на рефинансирование ранее полученных ссуд.





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