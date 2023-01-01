В Пермском крае 1 марта пройдёт комплексная проверка системы оповещения С 10.43 до 10.44 утра будет подан звуковой сигнал «Внимание всем!» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском каре в среду, 1 марта, завоют сирены. С 10.43 до 10.44 утра будет подан звуковой сигнал «Внимание всем!». Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу Александровского округа.

В ЕДДС добавили, что в этот день на территории Прикамья планируется комплексная проверка готовности региональной, муниципальных и локальных систем оповещения.

Жителям следует соблюдать спокойствие. Услышав предупредительный сигнал, нужно включить радио и телевизоры и прослушать экстренное оповещение.

Такие проверки систем реагирования проводятся ежегодно.

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