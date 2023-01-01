Елена Синица
Жительница Прикамья отдала 1,7 миллиона рублей мошенникам
Она повелась на уловки лжеброкеров
Жительница Ильинского городского округа увидела в интернете объявление об увеличении доходов за счёт инвестирования. Она заполнила анкету и оставила свой контакт. Как итог — попалась на удочку мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Позднее с женщиной связались якобы представители компании, которые рассказали о больших возможностях и высоких доходах, если та вложит свои средства. Потерпевшая оформила кредиты и займы, взяла в долг у родственников, а также использовала свои накопления. В итоге ей удалось собрать 1,7 млн руб. И она перевела их на брокерский счёт.
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