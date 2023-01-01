Елена Синица Жительница Прикамья отдала 1,7 миллиона рублей мошенникам Она повелась на уловки лжеброкеров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жительница Ильинского городского округа увидела в интернете объявление об увеличении доходов за счёт инвестирования. Она заполнила анкету и оставила свой контакт. Как итог — попалась на удочку мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Позднее с женщиной связались якобы представители компании, которые рассказали о больших возможностях и высоких доходах, если та вложит свои средства. Потерпевшая оформила кредиты и займы, взяла в долг у родственников, а также использовала свои накопления. В итоге ей удалось собрать 1,7 млн руб. И она перевела их на брокерский счёт.

В один из дней счёт оказался заблокированным по техническим причинам. Женщина стала искать в сети информацию о брокерской компании и обнаружила, что это мошенники. Осознав, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию.





Ещё одна жительница Ильинского городского округа, попавшая на такую же уловку злоумышленников, лишилась более 110 тыс. руб. По обоим случаям возбуждены уголовные дела.

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