Максим Артамонов В Перми комитет гордумы поддержал проект о создании ООПТ местного значения Окончательное решение депутаты примут 28 февраля Поделиться Твитнуть

Комитет по пространственному развитию и благоустройству Пермской городской думы поддержал проект об утверждении порядка создания, изменения границ и реорганизации особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения. С докладом по этой теме перед депутатами выступил начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев.



По его словам, на территории Перми сегодня находится 23 ООПТ местного значения общей площадью более 13 тыс. га — 16,6% от площади города. Эти территории позволяют обеспечить право граждан на благоприятную окружающую среду, пояснил чиновник.



Содокладчиком Андреева был депутат Сергей Стенно. Он напомнил, что в 1998-1999 годах был разработан перечень ООПТ Пермской области, в который вошли территории, интересные с точки зрения экологии и географии.

«Этот перечень был представлен на суд союза народных депутатов (предшественник Заксобрания Пермского края — Прим.ред.). В этом перечне было недостаточно информации об этих территориях, но он был принят. Прошло уже 20 лет, но этот перечень всё ещё дорабатывается, уточняются данные. Я хочу этим подчеркнуть важность документа, который представлен. В 2014 была принята программа сети ООПТ Перми и на повестке дня — принятие статуса новых территории. Если мы с вами будем затягивать с принятием этого документа, то мы можем потерять часть этих территорий», — пояснил свою мысль депутат.



Сергей Стенно добавил, что представленный проект доработан с учётом замечаний экспертов, в том числе городской прокуратуры. Все замечания устранены и получены положительные отзывы от всех заинтересованных организаций.



В итоге члены комитета поддержали проект решения и рекомендовали его к рассмотрению на ближайшей пленарке Пермской городской думы 28 февраля.



Напомним, в ноябре прошлого года в Перми были завершены работы по обустройству 12 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения. В этих местах изготовлены и установлены информационные аншлаги о режиме охраны ООПТ, а также заградительные шлагбаумы и блоки, которые препятствуют проезду транспорта на охраняемые территории



В этом году чиновники обещают создать ещё одну ООПТ — «Мотовилихинский». Этот ландшафт включает в себя долину реки Большая Мотовилиха от истока до ООПТ «Мотовилихинский пруд». Основные критерии для выделения этой территории в качестве особо охраняемой — поддержание экологического баланса города, защита долин малых рек, играющих важную средообразующую роль.

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