Максим Артамонов В Перми обустроены 12 особо охраняемых природных территорий местного значения Рядом с ними установлены информационные стенды, а въезд на транспорте запрещён Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми завершены работы по обустройству 12 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения. В этих местах изготовлены и установлены информационные аншлаги о режиме охраны ООПТ, а также заградительные шлагбаумы и блоки, которые препятствуют проезду транспорта на охраняемые территории. Об этом сообщили в городском управлении по экологии и природопользованию.

Работы были выполнены в ООПТ «Верхнекурьинский», «Закамский бор», «Андроновский лес», «Черняевский лес», «Долина реки Рассохи», «Бродовские лесные культуры», «Липовая гора», «Красные горки», «Ласьвинская долина», «Язовской», «Левшинский». На природной территории «Утиное болото» заменили два информационных стенда.

Как рассказал «Новому компаньону» председатель краевого отделения «Всероссийского общества охраны природы» Юрий Хохлов, после создания ООПТ установка стендов и минимальное обустройство — «это первичная работа, которую необходимо сделать, и хорошо, что на неё находятся средства». Однако для того, чтобы территория сохранялась и работала для населения, крайне важно развивать её как площадку для формирования экологической культуры населения, а не просто местом рекреации, отметил он.

«В настоящее время только в Черняевском лесу и на Липовой горе можно регулярно получать, например, услуги по экологическому просвещению, формировать экосознание у подрастающих поколений», — пояснил Юрий Хохлов.

По словам координатора проекта «Слушай соловья» Надежды Баглей, большая проблема природных территорий в Перми в том, что сейчас огромная их часть находится в частной собственности. На частных территориях нельзя установить ООПТ местного значения, а возможно только регионального значения.

«Все долины рек города, как база водно зелёного каркаса, обязательно должны стать ООПТ, и в них необходимо восстановить нарушенные экосистемы. Это вполне реально сделать, как уже было сделано в Саду соловьев у речки Уинки. ООПТ — хорошая защита от застройки и от разрушения природных экосистем в городе. Процесс установления региональных и местных ООПТ в долинах рек уже идет. Это правильно и хорошо», — рассказала Баглей.

Также экоактивистка считает важным изменить отношение самих пермяков к своим природным территориям, потому что зачастую долины и реки загрязняют именно жители.

На сегодняшний день в Перми находятся 23 особо охраняемых природных территории местного значения. В этом году чиновники обещают создать ещё одну ООПТ — «Мотовилихинский». Этот ландшафт включает в себя долину реки Большая Мотовилиха от истока до ООПТ «Мотовилихинский пруд». Основные критерии для выделения этой территории в качестве особо охраняемой — поддержание экологического баланса города, защита долин малых рек, играющих важную средообразующую роль.

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