В школе Орджоникидзевского района Перми открыли две «Парты Героя» Поделиться Твитнуть

Во вторник, 21 февраля, в школе №79 Орджоникидзевского района Перми прошел «Урок мужества», а также были торжественно открыты две «Парты Героя»

На торжественном мероприятии собрались представители четырех поколений жителей района. Ученики, педагоги, родители, представители общественных организаций, представители органов местного самоуправления, депутаты Пермской городской думы и Законодательного собрания, ветеран Великой Отечественной войны Константин Иванович Якимов.

Как отмечают организаторы, в рамках «Урока мужества» говорили о мужестве, доблести и единстве.

Также состоялась торжественная церемония открытия двух «Парт Героев», посвященных памяти бывших учеников школы № 79, героев нашего времени - Сибирякова Олега Анатольевича, погибшего в ходе боевых действий в Чеченской республике в 2008 году и Боталова Роберта Алексеевича, погибшего в ходе специальной военной операции в 2022 году.

Школа №79 участвует в проекте «Мир возможностей» партии «Единая Россия». Одна из акций проекта — «Герой нашего времени», как и проект «Парта Героя», помогает сохранить память о сильных и мужественных людях, которые стоят на защите нашей Родины.

«Парта Героя» — это ученический стол, на котором размещена фотография участника боевых действий, отличившегося в боях, ранее учившегося в школе. Помимо фотографии, на парте рассказано о его заслугах, о фактах биографии. Также на парте размещается QR-код для мобильных устройств, отсканировав который, школьник попадет на официальный портал, где представлена информация о герое.

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