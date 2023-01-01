Депутаты думы Ильинского округа Пермского края приняли добровольную отставку главы Анатолий Красноборов оставит должность с 1 марта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Решение о досрочном сложении полномочий главы Ильинского городского округа Анатолия Красноборова принято в среду, 22 февраля, на заседании окружной думы. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Официально Красноборов оставит должность с 1 марта 2023 года.

Временно исполнять полномочия главы будет первый заместитель руководителя администрации округа, начальник управления развития инфраструктуры Виталий Пепеляев.

Нового главу округа должны выбрать в результате конкурса, сроки его проведения пока не определены.

Анатолий Красноборов возглавлял Ильинский район, а затем Ильинский городской округ с апреля 2011 года.

Ранее Красноборов объяснил своё решение о сложении полномочий тем, что «уходить нужно вовремя». Он отметил, что является самым «возрастным» среди глав муниципальных образований региона — 13 апреля ему исполнится 67 лет.

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