Мэрия Перми ищет подрядчика на строительство водопровода на Висиме за 221 млн рублей Работы должны быть выполнены до 31 октября 2023 года Поделиться Твитнуть

Администрация Перми объявила аукцион на выполнение работ по строительству водопроводных сетей в микрорайоне Висим Мотовилихинского района. Сообщение об этом опубликовано на портале госзакупок.

Заявки принимаются до 3 марта. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 221 млн 145,4 тыс. руб.

Протяжённость водопровода составит 9,5 км, коммунальная сеть должна обеспечивать подачу воды в объёме 637 куб. м воды в сутки. Работы на 20% финансирует городской бюджет, на 80% — МП «Пермводоканал».

Подрядчик должен приступить к работам 1 апреля, а завершить строительство 31 октября 2023 года.

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