В Перми на рынке вторичной недвижимости доля студий увеличилась в полтора раза Средняя площадь квартиры сократилась на 4,5% Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

За четыре года — с 2019 по 2023-й — доля студий на вторичном рынке жилой недвижимости в Перми увеличилась на 2,4 п.п. — с 4,7 до 7,1%. Об этом сообщают эксперты Циан.Аналитики. По их данным, с 2019 года доля студий в российских городах увеличилась почти в два раза. Самый стремительный рост такого формата наблюдается в регионах с наибольшим числом приезжих. Его называют косвенным показателем потенциальной привлекательности конкретного города для переезда.

В Перми также увеличилась доля двухкомнатных квартир. «Двушек» стало больше на 1,2 п.п. — 34,5%, это наибольшая доля среди квартир по другим типам компактности.

Доля «однушек» в краевом центре сократилась на 2 п.п. и составляет сейчас 25,9% от предложений вторичного рынка.

Число трёхкомнатных квартир уменьшилось на 0,4 п.п., до 27%. Количество четырёхкомнатных сократилось на 1,2 п.п. — с 6,7 до 5,5%.

Средняя площадь квартиры на вторичном рынке Перми в 2023 году составляет 53 кв. м, это на 2,4 кв. м меньше, чем было в 2019-м.

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