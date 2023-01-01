Елена Синица Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях Путин назвал это вынужденным решением Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 20 февраля, президент России Владимир Путин выступил с посланием перед Федеральным собранием. В ходе выступления он заявил о том, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). С его слов, российские заявки по ДСНВ отклоняются США, а НАТО говорит, что хочет нанести стратегическое поражение России.

«Я вынужден сегодня заявить о том, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из Договора, а приостанавливает участие», — сказал Путин.

Он добавил, что НАТО фактически сделало заявку, чтобы стать участником договора о стратегических наступательных вооружениях.

«Такая постановка давно назрела. Ядерные арсеналы есть не только у США и тоже направлены против России», — заключил он.

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