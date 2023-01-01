Реконструкция участка улицы Карпинского в Перми подорожала до 2,2 млрд рублей Работы должны завершиться 30 апреля 2026 года Поделиться Твитнуть

ул. Карпинского

Константин Долгановский

Объявлен открытый конкурс на поиск подрядчика, который проведёт реконструкцию ул. Карпинского в Перми на участке от ул. Мира до ш. Космонавтов. Информация появилась на портале госзакупок.

Заявки принимаются до 9 марта, начальная (максимальная) цена контракта — 2 млрд 204,8 млн руб.

Напомним, в декабре 2022 года уже объявлялся поиск подрядчика на данный объект по цене 2,1 млрд руб., однако процедура была отменена.

Проект предполагает строительство шестиполосной дороги с путями для электротранспорта и устройством путепровода через железнодорожные пути. Работы должны начаться 1 июня 2023 года, а завершиться 30 апреля 2026-го. Строительные работы на путепроводе через железную дорогу должны пройти в 2024-2025 годах.

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