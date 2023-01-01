В Перми пройдёт всероссийская конференция «Параформальдегид 2023» Поделиться Твитнуть

1 марта в Перми пройдёт всероссийская практическая межотраслевая конференция «Параформальдегид 2023». Участие в мероприятии примут представители федерального и краевого правительства, крупнейших компаний производителей, потребителей и трейдеров этого инновационного продукта, научных институтов, надзорных ведомств, некоммерческих партнёрств и другие эксперты. Партнёрами конференции выступили «Метафракс Групп», а также компании «Коммуникации» (входит в группу CREON) и «УралХимСинтез».

Ведущие игроки газохимической отрасли обсудят тенденции развития рынка параформальдегида (параформа), в том числе импортозамещение зарубежного параформа отечественным продуктом, перспективы его использования в различных отраслях, в том числе в сельском хозяйстве, обработке промысловых сред, регламенты применения дезинфицирующих средств в агропроме, производные параформа в выпуске синтетических смол, а также стандарты и требования к перевозкам опасных грузов.

«В конце 2022 года в Губахе открылось производство параформальдегида — современного продукта, который ранее не выпускался на территории России. Это позволило удовлетворить имеющийся спрос отечественных потребителей параформа и приступить к экспортной деятельности, — отмечает генеральный директор ООО «Метафракс Трейдинг» Олег Мамаев. — При этом мы видим значительный потенциал дальнейшего расширения рынков сбыта параформа как в нашей стране, так и за её пределами. Особенно перспективным видится использование продукта в сельском хозяйстве».

Конференция «Параформальдегид 2023» состоится 1 марта в концертном зале отеля «Урал» (ул. Ленина, 58, 2 этаж). Открытие мероприятия — в 10:00. Участие в конференции — бесплатное. По предварительной заявке на конференции можно будет получить образцы готовой продукции с сопроводительной документацией. Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться для участия в конференции можно по тел.: +7(495) 276-77-88, по электронной почте: pro@communicationz.ru или на сайте: параформ2023.рф

Параформ — это твёрдый продукт в виде гранул, не имеющий ограничений по длительности перевозки и срокам хранения. При его растворении образуется водный раствор формальдегида, который можно использовать для получения многих производных. В Губахе производится параформ высшего сорта, предназначенный для изготовления пластмасс, красок, смол, клеевых составов, изоляционных материалов. Продукт широко применяется в производстве ДСП и МДФ в качестве связующего полимера. Этот же вид предназначен для производства гербицидов в сельском хозяйстве и антисептиков в животноводстве.





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