В Перми на улице Советской сносят аварийный дом Он был построен в 1917 году Поделиться Твитнуть

снос дома по Комсомольскому проспекту, 89

Администрация Перми

В центре Перми приступили к сносу аварийного четырехэтажного дома. Он располагается по ул. Советской, 75 в Ленинском районе Перми. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на городскую администрацию.

Этот дом был построен в 1917 году. Ранее в нём проживали 24 человека. Все жильцы были расселены, они получили другое жильё или денежное возмещение.

На данный момент проводится демонтаж дома, после вывезут весь строительный мусор. Сейчас в целях безопасности территория огорожена забором. В ведомстве также отметили, что работы проводят в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта — строительства многофункционального центра с гостиницей.

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