Максим Артамонов В Перми семьи росгвардейцев освободят от платы за детские сады На эти цели чиновники выделят более 9,7 млн рублей из резервного фонда мэрии Поделиться Твитнуть

На комитетах по экономическому развитию и социальной политике 21 февраля депутаты приняли проект постановления об освобождении от платы за детские сады сотрудников Росгвардии. С докладом по этому вопросу выступила начальник департамента образования Перми Анна Деменева.

В начале февраля глава Перми Алексей Дёмкин заявил, что в 2023 году семьи мобилизованных пермяков, а также добровольцев, которые участвуют в спецоперации, смогут не платить за детские сады. Эта мера введена с 1 ноября 2022 года и продолжает действовать сейчас.



«В соответствии с указом губернатора, мы дополняем льготников ещё одной категорией — дети сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии РФ [Росгвардия]. Финансирование на вышеуказанные цели в сумме 9 млн 706 тыс. рублей на период с 1 января по 31 декабря 2023 будет выделено за счёт резервного фонда администрации города Перми», — рассказала Деменева.



Депутата от КПРФ Сергея Медведева заинтересовал вопрос, будут ли предоставляться аналогичные льготы семьям участников частных военных компаний.

«У нас, конечно же, нет юридического статуса у частной военной компании, но тем не менее, есть люди, которые там служат. На их семьи будет распространяться [эта мера]?» — спросил депутат.



Деменева пояснила, что в Пермском крае создан региональный штаб по поддержке участников спецоперации, и «все решения, которые принимаются, первоначально рассматривают на краевом штабе. "Мы реализуем уже то, что принято», — пояснила Деменева.



В итоге проект решения был поддержан единогласно. На ближайшей пленарке гордумы 28 февраля депутаты должны утвердить эти изменения.



В среднем в Перми ежемесячно за одного ребёнка семьи отдают около 3 тыс. руб. из расчёта 140 руб. в день.

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