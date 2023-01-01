Елена Синица В Перми открылся бутик греческого бренда Togas Открытие состоялось 20 февраля Поделиться Твитнуть

МФЦ «iMALL Эспланада»

Константин Долгановский

В ТРЦ «iMall ЭСПЛАНАДА» открылся первый в Перми бутик греческого бренда Togas. Об этом сообщает пресс-служба торгового центра.

В бутике представлен широкий ассортимент постельного белья, кроватей, матрасов, изделий из махровых тканей, спальных принадлежностей, столового текстиля, штор, посуды, домашней одежды, ароматов для дома, а также товары для ухода за телом.





Togas — европейский бренд, основан в 1926 году в Афинах. Имеет офисы в Греции, США, Китае, ОАЭ, Турции, Индии, России.





На сегодняшний день бренд имеет свыше 90 отделов в разных городах РФ.

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