Елена Синица

В Перми открылся бутик греческого бренда Togas

Открытие состоялось 20 февраля

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Эспланада

МФЦ «iMALL Эспланада»
  Константин Долгановский

В ТРЦ «iMall ЭСПЛАНАДА» открылся первый в Перми бутик греческого бренда Togas. Об этом сообщает пресс-служба торгового центра.

В бутике представлен широкий ассортимент постельного белья, кроватей, матрасов, изделий из махровых тканей, спальных принадлежностей, столового текстиля, штор, посуды, домашней одежды, ароматов для дома, а также товары для ухода за телом.

Togas — европейский бренд, основан в 1926 году в Афинах. Имеет офисы в Греции, США, Китае, ОАЭ, Турции, Индии, России. 

На сегодняшний день бренд имеет свыше 90 отделов в разных городах РФ.

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