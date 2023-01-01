Елена Синица
В Перми открылся бутик греческого бренда Togas
Открытие состоялось 20 февраля
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В ТРЦ «iMall ЭСПЛАНАДА» открылся первый в Перми бутик греческого бренда Togas. Об этом сообщает пресс-служба торгового центра.
В бутике представлен широкий ассортимент постельного белья, кроватей, матрасов, изделий из махровых тканей, спальных принадлежностей, столового текстиля, штор, посуды, домашней одежды, ароматов для дома, а также товары для ухода за телом.
Togas — европейский бренд, основан в 1926 году в Афинах. Имеет офисы в Греции, США, Китае, ОАЭ, Турции, Индии, России.
На сегодняшний день бренд имеет свыше 90 отделов в разных городах РФ.
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