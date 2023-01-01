Рузанна Баталина корреспондент Масленица в Перми Афиша масленичных событий с 20 по 26 февраля в Перми и Пермском крае Поделиться Твитнуть

С 23 по 26 февраля в ледовом парке «Виват, Пермь!» на эспланаде будет работать городская масленичная ярмарка и пройдут традиционные гуляния (0+). На ярмарке пермяки смогут купить различные угощения, в том числе блины. Главные гуляния «Широкая масленица» пройдут 26 февраля с 12:00 до 20:00. В программе: народные игры и забавы со скоморохами, выступления творческих коллективов и шоу театра огня «Игры пламени», во время которого состоится сожжение чучела Масленицы.

С 20 по 26 февраля в ПДНТ «Губерния» проходит «Масленица в «Губернии» (0+). С 20 по 22 февраля в 11:00 программа «Мал да удал!» (0+) — игры, розыгрыши и викторина о народных традициях. В эти же дни в 16:00 стартует «Неоновая Масленица» (16+) — возможность почувствовать глубину народных традиций, увидеть народное ряженье, поиграть в масленичные молодёжные игры, поучаствовать в переплясе, попеть масленичные песни, а также сделать масленичный боди-арт и, конечно, угоститься блинами. 23 февраля в 17:00 пройдёт «Вечер у камина» (6+) — концерт при участии ансамбля жестовой песни «Поющие руки», ансамбля танцев на колясках «Гротеск» и хора русской песни «Камушка». 24 февраля в 19:00 состоится интеллектуально-блинное шоу для ценителей и знатоков традиций «Вкусно о традициях» (6+). 25 февраля в 11:00 и 14:00 самых маленьких гостей ждёт спектакль «Как Валенька и Варенька Масленицу прокатали» (0+), а с 14:00 до 19:00 пройдут Масленичный бал (6+) и широкое гуляние с народными играми и затеями на площади перед «Губернией». 26 февраля в 09:00 Масленичный поезд направится в село Сива, где пройдёт большой праздник, посвящённый проводам Масленицы. Также в рамках «Масленицы в «Губернии» пройдёт выставка традиционной вышивки Надежды Гармановой «Стёжки-дорожки» (0+) и будет работать лавка изделий мастеров народных художественных промыслов Пермского края «Пермская диковина» (0+).

С 20 по 26 февраля в Перми пройдёт масленичный фестиваль искусств «Вокруг да около» (0+). 21 февраля в 19:00 в культурном пространстве «Дом писателя» состоится торжественное открытие фестиваля при участии Андрея Кирякова, ансамбля «Воскресение» и этнических музыкантов. Под электронно-фольклорные мотивы проекта «Варья» состоится показ новой коллекции театра моды LikStar, посвящённая 300-летию Перми. На протяжении всей недели запланированы многочисленные творческие эксперименты, экскурсии по городу, музыкально-интерактивные спектакли и многое другое. Всего в программе 13 событий, в которых примут участие более 80 артистов, в пяти локациях Перми.

С 20 по 26 февраля в АЭМ «Хохловка» проходит «Масленичная неделя в «Хохловке» (6+), построенная на этнографических материалах, собранных в разных районах Пермского края. Поскольку каждый день масленичной недели имел свои особенности, то и программы будут отличаться. Например, 21 февраля участников ждут масленичные песни и старинные традиционные игры, а 22 февраля — застольные песни и танцы под балалайку. Главный праздник пройдёт 26 февраля с 11:00 до 17:30. У Богородицкой церкви разместится площадка детской Масленицы с играми и занятиями, на которых ребята украсят чучело Масленицы лоскутами ткани и лентами. На торжке можно будет вспомнить, как отмечали этот праздник в СССР, и посмотреть театрализованное представление «Проводы русской зимы». Рядом с избой Ф.Ф. Васильевой гости «Хохловки» смогут встретить весну и проводить Масленицу согласно народным традициям. Впервые за всю историю музея на колокольне в «Хохловке» зазвучат колокола: реставрация памятника деревянного зодчества из села Сыра завершилась в прошлом году, в ходе работ была восстановлена звонница. Сжигание чучел состоится в 13:00, 15:00 и 17:00.

24 и 25 февраля в 14:20 на перроне у первого пути станции Пермь-I стартует праздничная программа «Губернская Ласточка — Масленица» (0+). Гостей ждут народные песни и хоровод, эстафеты и перетягивание каната, а в 15:20 — отправление поезда «Ласточка». В пути будут звучать частушки, пройдёт игра «Угадай мелодию» на баяне и другие интерактивные развлечения.

25 февраля в 16:00 в Доме Мешкова состоится лекция «Традиции ряжения в русской культуре» (6+). Этнограф, исследователь традиционного русского и европейского ряженья, руководитель фольклорного объединения «Окрутники» (Москва) Алексей Блинов расскажет, какую роль в масленичных гуляньях играет обряд ряженья: это веселье или ритуал? Как связана русская масленица с европейскими карнавалами? Для чего разрушают снежную крепость? Кто такой масленичный дед и зачем его хоронят? Зачем сжигают масленичную куклу?

25 февраля в имении Строгановых (Ильинский) пройдёт экскурсия и праздник «Масленица в Ильинском» (0+). Участников ждёт путевая экскурсия о праздновании и традициях Масленицы, обзорная экскурсия по Ильинскому и развлекательная масленичная программа в музее.

26 февраля в 12:00 до 17:00 в Парке им. Горького состоится праздник «Всё коту Масленица» (0+). В программе: парад «Чудо-сани», выступления музыкантов, конкурс «Лучший блинопёк», праздничное шествие по парку, огненное шоу, покорение масленичного столба и многое другое.

26 февраля с 12:00 до 18:00 на курорте «Усть-Качка» пройдёт масленичное широкое гуляние «Чудесные краски весны» (0+). Гостей ждут ремесленные ряды, развлекательные площадки с играми и забавами, тематические мастер-классы, выступления музыкантов, цирковое и огненное представления и многое другое.

С 20 по 26 февраля с 10:00 на страусиной ферме «Страус-Парк» проходят театрализованные представления, посвящённые проводам Масленицы (0+), со страусом Хаба-Хаба и его мульт-друзьями, конкурсы, сжигание чучела, а также угощения — например, блины на страусиных яйцах.

25 и 26 февраля с 11:30 в конноспортивном клубе «Престиж» отметят Масленицу (0+). Гостей ждут игры и забавы на свежем воздухе, катание в санях, фотозоны, чаепитие и сжигание чучела Масленицы.

До 26 февраля в Очёрском краеведческом музее им. Нецветаева для организованных групп проходят познавательно-развлекательные программы «Масленица» (6+): экскурс в историю праздника, мастер-классы по росписи пряников, игры и забавы на территории Парка пермского периода.

26 февраля в парке Пермского периода (Очёр) пройдут Масленичные гуляния (0+). В программе: прогулка по парку с уменьшенными металлическими копиями звероящеров Пермского периода, театрализованная постановка по пьесе Александра Островского в Краеведческом музее, встреча с графиней Строгановой, а также ходьба на ходулях, катание с горки, бой с мешками, перетягивание каната, катание на лошадях и многое другое.

26 февраля в 12:00 на базе «Чистый бережок» пройдёт квест «Масленица на Мулянке» (6+). Гостей ждут соревнования, народные песни и пляски, розыгрыши, народные забавы и потешки, связанные с традициями празднования Масленицы.

До 8 марта в конном клубе «Радуга» (деревня Карабаи, остановка транспорта Ферма) отмечают Масленицу (0+). Гостей ждут игры со скоморохами, экскурсия в конюшню и живой уголок, встреча с северным оленем, фотозоны и сжигание чучела Масленицы.

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