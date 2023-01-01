В Пермском дворце творчества юных произошло короткое замыкание Последующего горения не случилось Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Утром 21 февраля к Дворцу детского (юношеского) творчества на ул. Сибирской в Перми съехались несколько пожарных машин с включёнными сиренами.

Как пояснили в пресс-службе краевого управления МЧС, в здании произошло короткое замыкание. Последующего горения не случилось. Эвакуация людей не потребовалась.

ДДЮТ — крупнейшее учреждение дополнительного образования детей в Перми и Пермском крае. В кружках и секциях дворца и его филиалов занимается около 6 тыс. детей, работают почти 200 педагогов. В этом году Дворцу исполняется 85 лет.

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