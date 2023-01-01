В Краснокамске осуждена мошенница, выманившая у пенсионерки 650 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Краснокамском городском суде Пермского края рассмотрено уголовное дело в отношении жительницы Прикамья. Она признана виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд установил, что злоумышленница, злоупотребляя доверием потерпевшей престарелой жительницы Краснокамска, представившись медработником и получив доступ в квартиру, под предлогом снятия порчи и проведения обряда похитила у пенсионерки 650 тыс. руб.

Суд учёл позицию гособвинения и приговорил мошенницу к 3 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также она должна будет возместить потерпевшей материальный ущерб.

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