В Полазне упавшее дерево насмерть придавило сотрудницу муниципального предприятия МУП проводило работы по спиливанию сухостоев Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователями СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели в пос. Полазна Пермского края сотрудницы местного МУП. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 10 февраля сотрудники муниципального предприятия выполняли работы по спиливанию сухостойных деревьев вдоль проезжей части улиц в пос. Полазна Добрянского ГО. Во время выполнения работ одно из срубленных деревьев упало на 68-летнюю женщину — дорожного рабочего. Женщину госпитализировали, но от полученной травмы пострадавшая скончалась.

В настоящее время следователи допрашивают свидетелей, в учреждении изъята документация, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.

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