В Полазне упавшее дерево насмерть придавило сотрудницу муниципального предприятия
МУП проводило работы по спиливанию сухостоев
Следователями СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели в пос. Полазна Пермского края сотрудницы местного МУП. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, 10 февраля сотрудники муниципального предприятия выполняли работы по спиливанию сухостойных деревьев вдоль проезжей части улиц в пос. Полазна Добрянского ГО. Во время выполнения работ одно из срубленных деревьев упало на 68-летнюю женщину — дорожного рабочего. Женщину госпитализировали, но от полученной травмы пострадавшая скончалась.
В настоящее время следователи допрашивают свидетелей, в учреждении изъята документация, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.
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