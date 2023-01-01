Елена Синица За неделю в Пермском крае ОРВИ заболели 23,9 тысячи жителей Однако заболеваемость в регионе снижается Поделиться Твитнуть

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За неделю с 13 февраля по 19 февраля 2023 года в регионе зарегистрировано 23 963 случая ОРВИ и гриппа. Это ниже показателя прошлой недели на 8,2%. Наибольший удельный вес заболевших приходится на группу «взрослые» — 57,4%. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Пермского края.

Чаще всего среди больных ОРВИ циркулируют вирусы гриппа А(H1N1) 2009 и В, а также возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.





В связи с заболеваемостью образовательная деятельность приостановлена в 271 классе в 83 школах и 99 группах в 64 дошкольных образовательных учреждениях Пермского края.

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