Максим Артамонов На Украине погиб ещё один ветеран Чечни из Пермского края Алексей Штенцов Ему было 43 года Поделиться Твитнуть

В ходе спецоперации на Донбассе погиб уроженец Кизела Алексей Штенцов. Он был старщиной и погиб в 43 года. Об этом сообщил глава Кизела Андрей Родыгин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Алексею Штенцов с 2005 по 2007 годы служил на территории Чеченской республики с 2005 по 2007 года.

В октябре 2022 года подписал контракт и принял участие в спецоперации. У погибшего были медали «За воинскую доблесть» 2 степени, «За воинскую доблесть» 1 степени, «Участнику контртеррористической операции на Кавказе» и медаль Жукова. Посмертно ему присвоен Орден Мужества.

Похороны состоятся 21 февраля в Дворце культуры Кизела.

Напомним, ранее стало известно, что в зоне боевых действий на Украине погиб уроженец Чердыни Юрия Боринских, который также был ветераном Чеченской войны. Его убили в ДНР под Артёмовском (Бахмутом).

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