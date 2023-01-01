Максим Артамонов В спецоперации на Украине погиб ветеран Чечни из Пермского края Юрий Боринских Его убили в январе этого года Поделиться Твитнуть

На Украине в зоне боевых действий убили уроженца Чердыни Юрия Боринских. Он погиб 20 января, сообщает администрация Чердынского городского округа на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

При каких обстоятельствах он погиб, местные власти не учтонили. Известно лишь, его убили в ДНР под Артёмовском (Бахмутом), а ранее он был участником Чеченской войны и был награждён орденом Мужества и медалью «За Отвагу».

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