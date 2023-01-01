Пермяки сократили бюджет на подарки к 23 Февраля до 2300 рублей По этому показателю Пермь заняла последнюю строчку среди крупных городов Поделиться Твитнуть

Жители Перми в среднем собираются потратить на подарки к 23 Февраля 2300 руб. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob. Город занял по этой сумме последнюю, шестнадцатую, строчку по стране среди крупнейших городов.

Для сравнения: в 2022 году жители Перми были готовы потратить на презенты к Дню защитника Отечества 2500 руб., а в 2021-м — 2600 руб.

Среднестатистический россиянин потратит на покупку подарков на 23 Февраля 3100 руб. — это сразу на 400 руб. больше, чем год назад. Самый большой подарочный бюджет — в Москве (в среднем 3700 руб.) и Краснодаре (3600 руб.).

Каждая четвёртая россиянка готовит подарок на 23 Февраля мужу (24%), каждая седьмая — отцу (14%), каждая десятая — сыновьям (10%). Презенты для родных и близких покупают 7% женщин, для возлюбленных — 4%.

40% женщин признались, что вообще не будут дарить подарки на 23 Февраля. Отмечается, что с каждым годом представительницы прекрасного пола всё чаще отказываются от традиции преподносить что-либо мужчинам в этот день. Например, в 2019 году подарки не дарили только 24% женщин.





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