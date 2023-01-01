Максим Артамонов В Пермском крае с аукциона продадут земельные участки Проинвестбанка Торги пройдут в начале апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Земельные участки ПАО «АКБ «Проинвестбанк», расположенные в Добрянском округе Прикамья, выставлены на торги. Речь идёт о 131-м лоте. В каждый из них входит от одного до трёх участков площадью от 1 тыс. кв. м и стоимостью от 143 до 663 тыс. руб. Эти данные следуют из Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Предназначение земель, включённых в лоты, — строительство индивидуальных домов, жилищное строительство и ведение подсобного хозяйства. Аукционы запланированы на 5 апреля.

В апреле 2021 года Банк России отозвал у пермского «Проинвестбанка» лицензию на осуществление банковской деятельности. Как говорилось в сообщении регулятора, банк «занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности». Он также завышал стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели и скрыть реальное финансовое положение. «Проинвестбанк» также нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России, в связи с чем к нему регулятор в течение последнего года был вынужден применять меры, например, вводил ограничения на привлечение денег вкладчиков.

На торги уже выставлялись земельные участки ПАО «АКБ «Проинвестбанк».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.