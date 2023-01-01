Елена Синица В Прикамье двум пациентам впервые пересадили почку от умершего донора Операции прошли в конце 2022 года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермской краевой клинической больнице впервые в Прикамье выполнены аллотрансплантации почек от посмертного донора. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Пермского края.

По словам главного внештатного трансплантолога Минздрава Пермского края Натальи Федачук, в ходе операции по пересадке от посмертного донора, состоявшейся в конце 2022 года, были проведены трансплантации почек сразу двум реципиентам — молодому человеку и девушке.

«Они оба страдали хронической болезнью почек и длительное время находились на программном гемодиализе. В оказании помощи пациентам участвовали порядка 70 врачей и других специалистов — реаниматологи, анестезиологи, хирурги, урологи, нефрологи и т.д. из ПККБ, городской клинической больницы им. С.Н. Гринберга, а также Пермской краевой станции переливания крови. Мы искренно благодарны за оказанную неоценимую помощь всем коллегам, принявшим участие в осуществлении этих трансплантаций. Эта работа потребовала слаженного тесного взаимодействия многих лечебных учреждений и служб Пермского края», — рассказала Наталья Федачук.

Сейчас состояние реципиентов оценивается как удовлетворительное. Спустя несколько недель после трансплантаций оба были выписаны из стационара, и в настоящее время ведут образ жизни обычных людей, не нуждающихся в регулярном гемодиализе.

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