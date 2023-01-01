В честь 23 Февраля и 8 Марта на пермской телебашне включат праздничную подсветку Поделиться Твитнуть

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На главной телебашне Пермского края 23 Февраля и 8 Марта с 19:00 до 00:00 будет включён праздничный сценарий светового оформления. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пермский филиал РТРС.

С полуночи и до 7:00 на телебашне будет работать архитектурная подсветка «Времена года», дополненная строб-эффектами. В РТРС напомнили, что в год 300-летия Перми в будни и непраздничные выходные телебашня подсвечивается в цвет сезона: зимой — бирюзовый, весной — зелёный, летом — красный, осенью — жёлтый.

Телебашня на ул. Крупской в Перми — крупнейший объект вещательной сети РТРС Прикамья, её высота 275 м. Объект был впервые украшен огнями архитектурно-художественной подсветки в 2016 году, по окончании строительства.

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