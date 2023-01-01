Елена Синица «Мясокомбинат Кунгурский» сократил свой годовой убыток в пять раз По итогам показатель составил 82,24 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году ООО «Мясокомбинат Кунгурский» по итогам года получило 82,24 млн руб. чистого убытка. Это в 5,4 раза меньше убытка за 2021 год — 450,43 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Также сообщается, что годовая выручка общества составила 5,09 млрд руб., увеличившись на 16,7% (в 2021-м — 4,38 млрд руб.).

Предприятие было основано в 1928 году. Здесь производятся колбасы, сосиски, мясные консервы, пельмени, деликатесы и прочее.

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