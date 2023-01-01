Максим Артамонов На этой неделе в Прикамье может похолодать до -30 градусов Самым холодным днём станет понедельник Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в ближайшие дни ожидается умеренно-морозная погода с небольшим количеством осадков. Облачный покров станет более плотным, а при прояснениях прогнозируются морозы до -25...-30 градусов. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на проект «Метеоролог и я».



По данным синоптиков, наиболее холодными сутками будет понедельник. «Из-за малооблачной картины на небе (ввиду протянувшегося гребня с востока) выхолаживание станет ещё более интенсивным в сравнении с прошедшей ночью. Термометры локально покажут -30°C или чуть ниже», — отмечают синоптики.



В ГИС Центре ПГНИУ уточняют, что утром 19 февраля существенное похолодание наблюдалось в южной части Пермского края. Например, в Чернушке было -29,2 градуса, в Осе -27,7 градусов, а в Кунгуре -26,3 градусов. В Перми в ночь на 20 февраля температура опустилась до -22…-24°.



На следующий день, 21 февраля, будет менее морозно, однако ощущаемая температура воздуха вряд ли повысится, к тому же усилится ветер.



Снегопад синоптики прогнозируют в среду, 22 февраля. Температура воздуха ночью составит -12…-17 градусов, при прояснениях до -25, а днём будет -7…-13 градусов.



В четверг, 23 февраля, прогнозируется облачная погода с прояснениями, в южных районах — небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до -14…-19 градусов, при прояснениях до -25, днём ожидается -9…-14 градусов.



В ночь на пятницу столбик термометра опустится до -16…-21 градуса, а при прояснениях до -26. Днём также будет морозно: -10…-15 градусов.



В выходные условия погоды в Пермском крае не изменятся, и ночью будет по-прежнему до -19 градусов, а при прояснениях до -25, днём воздух прогреется не выше -8 градусов. Местами ожидается небольшой снег.





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