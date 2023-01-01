Андрей Стрельцов «Молот» может не сыграть в Перми ни одного матча плей-офф Причина — дублирование двух спортивных мероприятий в УДС «Молот» Поделиться Твитнуть

Пермские болельщики могут не увидеть игры пермского хоккейного клуба в плей-офф. Так получилось, что на 26 февраля в УДС «Молот» оказались запланированы сразу два матча: хоккейный поединок плей-офф Кубка Петрова «Молот» и красноярского «Сокола», и кроме того, игра второго этапа Регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ между БК PARMA-PARI и БК «Автодор».

Как сообщает пресс-служба ХК «Молот», «клуб со своей стороны сделал всё возможное, чтобы избежать подобных накладок, в том числе, заранее предоставив график своих матчей, включая игры плей-офф. Однако в связи с тем, что баскетбольный клуб PARMA-PARI не смог решить вопрос о переносе даты своего матча, ХК «Молот» вынужден провести первые пять игр серии плей-офф на площадке соперника».

Первые четыре игры у «Молота» пройдут в Сибири 21, 22, 25 и 26 февраля.

Согласно регламенту Кубка Петрова, в следующий круг плей-офф выйдет команда, на счету которой будет четыре победы. Если понадобятся дополнительные матчи, то они пройдут в Красноярске 1 марта, в Перми 4 марта, в Красноярске 7 марта.

Таким образом, в лучшем случае, болельщики увидят «Молот» на своём льду 4 марта, в худшем — в следующем сезоне.

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