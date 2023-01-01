Максим Артамонов В Пермском крае на пожаре погибла женщина Горел жилой дом в деревне под Кудымкаром Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, 18 февраля в деревне Шайдырова Кудымкарского муниципального округа произошёл пожар в жилом доме, на котором погиб один человек.



Сообщение о возгорании поступило 15 часов 29 минут. К месту пожара 14 человек личного состава и пять машин. Как оказалось, в жилом доме горел пол и домашние вещи. Во время происшествия погибла женщина.

Площадь пожара составила 4 кв м.

Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку и выясняют обстоятельства и причины возникновения пожара.







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