Максим Артамонов
На перегоне Бахаревка—Ферма в Пермском крае поезд сбил человека
На место происшествия выехал пермский прокурор и следственно-оперативная группа
В Прикамье на перегоне Бахаревка—Ферма грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Инцидент произошёл вечером 18 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Для координации действий правоохранителей на место происшествия выехал пермский транспортный прокурор.
Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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