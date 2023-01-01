Максим Артамонов На перегоне Бахаревка—Ферма в Пермском крае поезд сбил человека На место происшествия выехал пермский прокурор и следственно-оперативная группа Поделиться Твитнуть

В Прикамье на перегоне Бахаревка—Ферма грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Инцидент произошёл вечером 18 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Для координации действий правоохранителей на место происшествия выехал пермский транспортный прокурор.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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