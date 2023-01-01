Волонтёры вышли на поиски 17-летней жительницы Прикамья Девушка ушла из дома три дня назад Поделиться Твитнуть

Волонтеры отряда «Прикамье поиск» ведут розыск 17-летней Екатерины Красильниковой. Как сообщили в отряде, девушка ушла из дома в городе Чайковский 15 февраля и с тех пор местонахождение её неизвестно. Сегодня в центре Перми собирали добровольцев для поиска пропавшей.

Приметы девушки: рост 160 см, плотного телосложения. Была одета в красный спортивный костюм, серое пальто на пуху с капюшоном, при себе у неё был разноцветный рюкзак. Отмечается, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Любую информацию о Екатерине Красильниковой можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (922) 345 67 02 или 102.

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