Бывший руководитель пермского ДЗО трудоустраивается в структуру Газпрома Пост в мэрии может занять замруководителя краевого управления Росреестра Поделиться Твитнуть

Татьяна Мехоношина, ушедшая с поста руководителя департамента земельных отношений администрации Перми, с 20 января приступает к работе в строительно-монтажном управлении пермском филиала «Газпром газораспределение Пермь». Она будет курировать земельные отношения. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Мехоношина написала заявление об уходе из мэрии январе 2023 года.

Место руководителя начальника ДЗО, по сведениям издания, может занять замглавы краевого управления Росреестра Лариса Пьянкова. Ожидается, что она приступит к выполнению новых обязанностей уже в конце февраля. При этом документы о трудоустройстве Пьянковой в администрацию пока не подписаны.

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