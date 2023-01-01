Олег Антонов Власти готовы потратить на ремонт скульптурной композиции «Кунгур» 1 млн рублей Работы должны быть закончены до 15 июня Поделиться Твитнуть

Управление ЖКХ и благоустройства администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края объявила поиск подрядчика на выполнение работ по ремонту сооружения-памятника «Скульптурная композиция Кунгур».

Заявки на аукцион принимаются до 27 февраля, начальная (максимальная) цена контракта — 1 018 155, 09 руб.

Согласно техзаданию, памятник должен быть отремонтирован, а территория вокруг него благоустроена до 15 июня 2023 года.

Скульптурная композиция «Кунгур» была открыта в 1985 году на въезде в город со стороны Пермского тракта. Авторы проекта: В.Н. Каданцев, А.П. Веснин.

Кунгур в памятнике представлен в виде старого мастера, который держит в одной руке рог изобилия, изображенный на гербе города, а в другой — сталагмит, символ Ледяной пещеры, гордости всех кунгуряков. На скульптуре изображена голова медведя — символ Пермского края и три волны — три реки, которые протекают в Кунгуре: Сылва, Ирень и Шаква.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.