В Перми суд заблокировал два десятка сайтов, наносящих вред детям Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ленинский районный суд Перми удовлетворил требования краевой прокурору и обязал Управление Роскомнадзора по Пермскому краю заблокировать 21 ip-адрес доменных имен, содержащих противоправную информацию и наносящую вред детям. Решение суда исполнено. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Ранее в надзорный орган поступило обращение общественной организации. Её представители заявляли, что в ходе мониторинга сети Интернет выявили ресурсы с «информацией о насилии, жестокости и противоправном поведении в обществе». При этом вход на сайты был свободным. Ознакомиться с содержанием публикаций мог любой пользователь, в том числе несовершеннолетний.

Эксперты подтвердили, что содержание данных интернет-ресурсов носит противоправный характер, отрицает культуру общественного поведения, семейные ценности, формирует у детей неуважение к родителям.

По итогам проверки прокуратура направила административное исковое заявление в суд и выиграла дело.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.