В выходные в Перми инспекторы ГИБДД проведут облаву на пьяных водителей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В субботу, 18 февраля, и в воскресенье, 19 февраля, сотрудники ГИБДД объявили об усилении контроля за дорожным движением в Перми

Отдельное внимание инспекторы будут уделять выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения. Только за прошлую неделю в краевой центре был выявлен 141 пьяный водитель.

В инспекции напомнили, что если водитель, остановленный инспектором ГИБДД, окажется не трезвым, то наказанием станет не только лишение права сесть за руль автомобиля на протяжении 1,5 лет, но и штраф от 30 тыс. руб. Даже если водитель откажется от прохождения медосвидетельствования, он всё равно будет оштрафован.

В ГИБДД отмечают, что о пьяных участниках движения за рулём сотрудникам инспекции могут сообщать все, кто располагает информацией, по по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.