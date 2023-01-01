Максим Артамонов Прокурором Чайковского стал Алмаз Сакаев Он сменил на этом посту Егора Шмырина Поделиться Твитнуть

Фото: Паблик ВК «Чайковская Вечорка»

Новым прокурором Чайковского городского округа назначен Алмаз Сакаев — его кандидатуру коллективу сегодня представил краевой прокурор Павел Бухтояров. Об этом сообщает Дума Лысьвенского городского округа и паблик «Чайковская Вечорка».

Алмаз Сакаев начал работу в органах прокуратуры с 1995 года. В разное время он занимал должности следователя прокуратуры, помощника и заместителя прокурора Бардымского района. В мае 2008 года Сакаев был назначен прокурором Бардымского района.

В марте 2018 года 1 марта старший советник юстиции Алмаз Сакаев возглавил Лысьвенскую городскую прокуратуру.

Предщественником Сакаева на должности прокурора Чайковского был Егор Шмырина, который с 14 февраля был назначен прокурором Перми.

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